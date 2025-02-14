Пекин готов сотрудничать со всеми в вопросе мира в Украине – глава МИД Китая

Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая ЕС, заявил Ван И

Ван И (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Китай готов сотрудничать со всеми возможными сторонами по завершении российско-украинской войны. Об этом на пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Леми заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

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По словам Ван, Китай поддерживает "все усилия, направленные на организацию мирных переговоров, а также построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы наконец достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе".

"Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы и дальше играть конструктивную роль в этом вопросе", – сказал он.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.