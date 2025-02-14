Глава МИД Китая объяснил, почему Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Отвечая на вопрос, может ли КНР усилить давление на РФ, сократив импорт газа, Ван И сказал, что Пекин должен ставить во главу угла интересы народа

Ван И (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Китай выступает за то, чтобы Европа принимала участие в переговорах по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит газета Financial Times.

Министр иностранных дел Китая приветствовал переговоры между США и Россией по урегулированию российско-укранской войны, но сказал, что европейцы также должны быть привлечены.

"Китай хотел бы видеть все усилия, направленные на достижение мира, особенно если США достигнут взаимопонимания с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", – подчеркнул Ван И.

Отвечая на вопрос, может ли Китай усилить давление на Россию, сократив импорт газа, он сказал, что Пекин должен ставить во главу угла интересы своего народа.

"Если Китай не покупает газ у России, то у какой еще страны он мог бы покупать столько газа? Мы должны быть ответственны за наших людей", – заявил министр.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

13 февраля WSJ писала, что Китай через посредников посылал предложения Трампу о готовности провести его встречу с Путиным.

В тот же день главы МИД ряда европейских государств выступили с общим заявлением о необходимости участия в переговорах.