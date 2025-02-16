Сікорський: Келлог поділився з деякими європейськими союзниками планами щодо України

Глава МЗС Польщі заявив, що плани США щодо переговорів з України "вселяють надію"

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/PAWEL SUPERNAK)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України. Його цитує The Guardian.

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"Генерал Келлог представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів", – сказав Сікорський.

За словами очільника польської дипломатії, плани Вашингтона щодо переговорів є "неортодоксальними", але "вселяють надію".

"Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі", – додав він.

Раніше Келлог заявив, що під час свого візиту до України він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським.

Український президент назвав зустріч із віцепрезидентом "хорошою", подякував Венсу та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар США Марко Рубіо та Келлог.