Сікорський: Келлог поділився з деякими європейськими союзниками планами щодо України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України. Його цитує The Guardian.
"Генерал Келлог представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів", – сказав Сікорський.
За словами очільника польської дипломатії, плани Вашингтона щодо переговорів є "неортодоксальними", але "вселяють надію".
"Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі", – додав він.
Раніше Келлог заявив, що під час свого візиту до України він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським.
Український президент назвав зустріч із віцепрезидентом "хорошою", подякував Венсу та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар США Марко Рубіо та Келлог.
- 14 лютого 2025 року Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.
- Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.