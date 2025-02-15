Келлог: Путін має піти на територіальні поступки, можливо, на відмову від використання сили

Кіт Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що диктатор Володимир Путін має піти на територіальні поступки у межах мирного врегулювання. Про це чиновник розповів під час зустрічі з міністрами закордонних справ України та європейських країн на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Келлог вважає, що серед поступок Путіна також може бути відмова від застосування сили у майбутньому. Водночас спецпосланець визнав, що диктатор не збирається скорочувати військові сили.

Інші посадовці адміністрації Дональда Трампа і сам американський президент таких вимог Путіну поки що не висували.

Окрім цього, Келлог зазначив, що США збираються зруйнувати альянси між Росією та Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Також посадовець зауважив, що, на думку США, поступки мають бути з обох сторін війни.

Він наголосив, що найбільше по Росії б'ють санкції у нафтовій сфері, й нагадав, що росіяни обходять обмеження завдяки своєму тіньовому флоту, більшість якого працює у Балтійському морі.

За словами спецпосланця, нинішні санкції можна оцінити на шість з десяти, але їхню реалізацію – на три з десяти. Келлог акцентував: необхідно мати санкції, які б'ють по економіці, й нагадав про санкції, які США вводили проти Ірану і які сильно вплинули на цю країну.

Келлог вважає, що необхідно мати комплексний план, який передбачає збереження тиску на Росію і який би був всеохопним. Зокрема, цей план міг би стосуватися і впливу на союзницю Росії КНДР, вважає посадовець.