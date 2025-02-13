Пісторіус: Було б краще, якби США не йшли на поступки до початку переговорів

Борис Пісторіус (Фото: Ronald Wittek / EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що "було б краще, якби США не йшли на поступки Росії ще до початку переговорів", вказуючи на питання членства України в НАТО або будь-яких територіальних втрат. Таку думку очільник німецького оборонного відомства висловив перед зустріччю міністрів оборони членів Альянсу в Брюсселі, його слова наводить британська газета The Guardian.

Пісторіус вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін серйозно налаштований на мирні переговори, на його думку, в цьому є сумніви, він повинен показати це, зупинивши атаки на Україну.

Міністр оборони Німеччини додав, що Європа має брати участь у будь-яких переговорах, особливо якщо президент США Дональд Трамп очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній домовленості, як це пропонував глава Пентагону Піт Гегсет.

Відверто кажучи, сказав Пісторіус, було б краще, якби США не йшли на поступки Росії ще до початку переговорів, вказуючи на питання членства України в НАТО чи будь-яких територіальних втрат.

Глава німецького Міноборони акцентував, що швидка мирна угода не обов'язково вирішить усі занепокоєння щодо політики Росії в регіоні, а європейці не зможуть просто "сидіти склавши руки й розслабитися".

Пісторіус застеріг від надто урочистої реакції на оголошення про мирні переговори, оскільки каже, що Путін продовжує провокувати Європу і залишається загрозою.

16 січня 2025 року Зеленський назвав чотири країни, які не бачать Україну в НАТО на цей момент: це США, Угорщина, Словаччина й Німеччина.

12 лютого Гегсет заявив, що США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів, натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.