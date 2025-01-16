США і ще три країни поки що не бачать Україну в НАТО – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав країни, які наразі не бачать Україну членом НАТО. Про це він сказав на пресконференції із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером 16 січня.

За його словами, йдеться про чотири країни, а саме США, Угорщину, Словаччину й Німеччину.

"Вони були щирі, і вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова і, мені здається, тут немає секретів. Це ті чотири країни, які з різних своїх причин не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО", – резюмував президент.

Стармер зазначив, що важливо підтримувати підхід про те, що членство України в НАТО невідворотне. І Велика Британія, за його словами, продовжить надавати допомогу Україні для досягнення справедливого миру стільки, скільки знадобиться.

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