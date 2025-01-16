США і ще три країни поки що не бачать Україну в НАТО – Зеленський

Британський прем'єр підкреслив, що слід продовжувати політику того, що членство України в НАТО невідворотне

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав країни, які наразі не бачать Україну членом НАТО. Про це він сказав на пресконференції із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером 16 січня.

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За його словами, йдеться про чотири країни, а саме США, Угорщину, Словаччину й Німеччину.

"Вони були щирі, і вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова і, мені здається, тут немає секретів. Це ті чотири країни, які з різних своїх причин не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО", – резюмував президент.

Стармер зазначив, що важливо підтримувати підхід про те, що членство України в НАТО невідворотне. І Велика Британія, за його словами, продовжить надавати допомогу Україні для досягнення справедливого миру стільки, скільки знадобиться.

18 жовтня 2024 року президент уже казав, що деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують.

9 січня 2025 року кандидат у президенти Польщі заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Прем'єр Польщі Туск відреагував. У МЗС України заявили, що подібні заяви викликали аплодисменти в Кремлі.