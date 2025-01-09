Генсек НАТО: Україну потрібно привести до найкращого становища перед можливими переговорами

За словами генсека НАТО, після переговорів ухвалюватиметься рішення, чи підходить Україні ця угода

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Союзники мають привести Україну до найкращого стану перед можливими переговорами з Росією. Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі контактної групи Рамштайн.

"Коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт (повномасштабну війну), вони будуть у найкращому можливому становищі, щоб зробити це", – сказав він.

Після переговорів, за словами Рютте, їхній результат буде розглянуто та ухвалено рішення – "вигідна" ця мирна угода чи ні. За цим слідкуватиме як сама Росія, так і Китай, Північна Корея та загалом увесь світ, зазначив генсек НАТО.

Тому союзники, за його словами, мають переконатися, що Україна перебуває у найкращому становищі. Рютте також зазначив, що не можна забувати, що на кону — геополітичний контекст.