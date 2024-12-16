Президент Словаччини вважає, що Україні доведеться втратити деякі території заради миру
Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Крім того, в інтерв'ю STVR він закликав Москву та Київ "негайно" сідати за стіл переговорів.
За словами Пеллегріні, на все потрібно дивитися "реалістично".
"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України", – висловився словацький президент.
Він аргументував, що відповідна думка у нього формується "через щоденні зведення з фронту".
Пеллегріні також закликав Україну та Росію "негайно" розпочати мирні переговори.
Пеллегріні, соратник прем'єра Роберта Фіцо, був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією Курс – соціальна демократія (Smer-SD) Фіцо. 7 квітня 2024 року він переміг на президентських виборах проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.
- 28 жовтня 2024 року президент Польщі Анджей Дуда засудив представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, запропонувавши їм уявити себе на місці Києва.
- 8 листопада прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що мирне рішення повномасштабної війни в Україні має містити територіальну цілісність. І більшість країн ЄС проти поступок територій.