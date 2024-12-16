Президент Словаччини вважає, що Україні доведеться втратити деякі території заради миру

Петер Пеллегріні заявив, що відповідна думка у нього формується "через щоденні зведення з фронту"

Петер Пеллегріні (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Крім того, в інтерв'ю STVR він закликав Москву та Київ "негайно" сідати за стіл переговорів.

За словами Пеллегріні, на все потрібно дивитися "реалістично".

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України", – висловився словацький президент.

Він аргументував, що відповідна думка у нього формується "через щоденні зведення з фронту".

Пеллегріні також закликав Україну та Росію "негайно" розпочати мирні переговори.

Пеллегріні, соратник прем'єра Роберта Фіцо, був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією Курс – соціальна демократія (Smer-SD) Фіцо. 7 квітня 2024 року він переміг на президентських виборах проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.