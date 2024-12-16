Президент Словакии считает, что Украине придется потерять некоторые территории ради мира

Петер Пеллегрини заявил, что соответствующее мнение у него формируется "через ежедневные сводки с фронта"

Петер Пеллегрини (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира. Кроме того, в интервью STVR он призвал Москву и Киев "немедленно" садиться за стол переговоров.

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По словам Пеллегрини, на все нужно смотреть "реалистично".

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. Сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", – высказался словацкий президент.

Он аргументировал, что соответствующее мнение у него формируется "из-за ежедневных сводок с фронта".

Пеллегрини также призвал Украину и Россию "немедленно" начать мирные переговоры.

Пеллегрини, соратник премьера Роберта Фицо, был премьер-министром в 2018-2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией Курс – социальная демократия (Smer-SD) Фицо. 7 апреля 2024 года он победил на президентских выборах проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчака с 53,12% голосов.