"Почему бы вам не отдать свои земли?". Дуда – сторонникам территориальных уступок Украины

Президент Польши считает, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь привлекли бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

Президент Польши Анджей Дуда осудил представителей некоторых западных стран, призывающих Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева. Об этом он заявил в интервью Sunday Times.

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"Если вы так щедры по отношению к России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то — особенно чужой территории?", – обратился он к политикам, призывающим Украину "смириться" с утратой некоторых земель.

Президент Польши подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой". Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь привлекли бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время, Дуда уклонился от прямого ответа на вопрос, способна ли Украина полностью восстановить контроль над всей своей территорией. Он отметил численное преимущество России, но не дал конкретной оценки перспектив полного отвоевания Украиной своих земель.