"Чому б вам не віддати свої землі?". Дуда – прихильникам територіальних поступок України

Президент Польщі вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

Президент Польщі Анджей Дуда засудив представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, запропонувавши їм уявити себе на місці Києва. Про це він заявив в інтерв'ю Sunday Times.

"Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось — особливо на чужу територію?", – звернувся він до політиків, які закликають Україну "змиритися" з втратою деяких земель.

Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою". Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас Дуда ухилився від прямої відповіді на запитання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель.