Чалий – про членство в НАТО без деокупації територій: До Альянсу не приймають країни частково

Валерій Чалий порівняв ситуацію в Україні та Німеччині, яка на момент вступу до Альянсу була розділеною

Валерій Чалий (Фото: скриншот з відео)

Україна не стане членом НАТО доти, доки не звільнить всі свої території, окуповані Росією, адже до Альянсу не приймають держави частково. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

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"Часткове членство неможливе. У НАТО не приймають частково країни. Це може бути нестандартна ситуація, коли на якийсь період країна не контролює всю територію. Тоді вони думають, чи розповсюджувати спільну оборону, П’яту статтю, не на всю територію", – заявив Чалий.

Дипломат додав, що країну до Альянсу частково прийняти неможливо.

"Я не уявляю ситуації, коли Росія собі позаписувала території, ніхто це не визнає. Якщо сказати, але на це в НАТО ніхто не піде, що Україна має погодити з Росією, які території вже не належать нам, а належать РФ. Це в самому записі НАТО буде порушенням Статуту ООН", – стверджує експосол.

Він порівняв ситуацію в Україні та Німеччині, яка на момент вступу до Альянсу була розділеною. За словами Чалого, тут є три ключові відмінності.

У Німеччині це була територія, окупована переможцями Другої світової війни. До того ж був чітко визначений кордон між Західною і Східною Німеччиною. І третя відмінність полягає в тому, що Радянський Союз не вивозив людей зі Східної Німеччини, як це зараз Росія робить на окупованих територіях України.

"Це зовсім інша історія. І ще називають купу причин, чому це не можна застосувати. Що можна застосувати? Сам принцип мислення, що Україну можна під час війни запросити й прийняти в НАТО, коли Україна ще не має повного контролю над всіма територіями. Цей принцип – він новий", – наголосив Чалий.

За його словами, у Європейському Союзі цей принцип застосовувався при приєднанні Кіпру до блоку. Так, одна частина турецька, а інша – грецька. Тому тут знайшли компроміс: "Всі правила ЄС не будуть поширюватися на всю територію Кіпру, тільки на територію, яку контролює уряд в Афінах. І так воно працює".