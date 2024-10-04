Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО навіть без повної деокупації
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає ймовірним сценарій, за яким Україна стає членом Північноатлантичного альянсу навіть без повної деокупації своїх територій. Таку думку він висловив в інтерв'ю Financial Times.
Столтенберг вважає, що можна знайти шляхи застосування статті 5 НАТО про колективну безпеку для України, якщо вона приєднається до Альянсу, маючи окуповані території.
"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.
Столтенберг також навів приклад Західної Німеччини, яка вважала Східну Німеччину частиною єдиної країни. Він зазначив: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звісно, захищало лише Західну Німеччину".
"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – підсумував ексглава НАТО.
- 3 жовтня 2024 року новий генсек НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва – це його перший закордонний візит після вступу на посаду 1 жовтня.
- Того ж дня президент Зеленський заявив, що обговорював з Рютте питання вступу України до НАТО.