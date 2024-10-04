Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО навіть без повної деокупації
Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає ймовірним сценарій, за яким Україна стає членом Північноатлантичного альянсу навіть без повної деокупації своїх територій. Таку думку він висловив в інтерв'ю Financial Times.

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Столтенберг вважає, що можна знайти шляхи застосування статті 5 НАТО про колективну безпеку для України, якщо вона приєднається до Альянсу, маючи окуповані території.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.

Столтенберг також навів приклад Західної Німеччини, яка вважала Східну Німеччину частиною єдиної країни. Він зазначив: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звісно, захищало лише Західну Німеччину".

"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – підсумував ексглава НАТО.

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