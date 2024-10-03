Зеленський: Тема запрошення до НАТО постійно на столі перемовин з партнерами, говорив про це з Рютте

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Питання запрошення України до НАТО та наближення членства "постійно на столі" перемовин України з партнерами, заявив президент Володимир Зеленський. Про деталі цього він говорив з генсеком Альянсу Марком Рютте під час зустрічі у Києві, розповів голова держави у вечірньому зверненні.

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"Всім нам у Європі однаково це потрібно – Україна в Альянсі. І не лише заради більшої спільної сили, не лише тому, що це просто справедливо та заслужено для українців, а ще й тому, що тільки завдяки повній інтеграції України – чіткому нашому положенню у Євроатлантиці – можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі", – зазначив Зеленський.

За його словами, геополітична визначеність для України та всієї Європи є "надзвичайною цінністю", і саме це є "надійним фундаментом миру", коли немає жодного недостатньо захищеного місця у європейській архітектурі безпеки.

У четвер, 3 жовтня, генсек НАТО прибув з офіційним візитом до Києва – це його перший закордонний візит після вступу на посаду 1 жовтня. Зокрема, Рютте та Зеленський обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби української армії й потреби в протиповітряній обороні та додатковій взаємодії із сусідніми країнами.