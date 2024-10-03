Зеленский: Тема приглашения в НАТО постоянно на переговорах, говорили об этом с Рютте

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Вопрос приглашения Украины в НАТО и приближения членства "постоянно на столе" переговоров Украины с партнерами, заявил президент Владимир Зеленский. О подробностях этого он говорил с генсеком Альянса Марком Рютте во время встречи в Киеве, рассказал глава государства в вечернем обращении.

"Всем нам в Европе одинаково это нужно – Украина в Альянсе. И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслужено для украинцев, но еще и потому, что только благодаря полной интеграции Украины – четкому нашему положению в Евроатлантике – можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе", – отметил Зеленский.

По его словам, геополитическая определенность для Украины и всей Европы является "чрезвычайной ценностью", и именно это "надежный фундамент мира", когда нет ни одного недостаточно защищенного места в европейской архитектуре безопасности.

В четверг, 3 октября, генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Киев – это его первый заграничный визит после вступления в должность 1 октября. В частности, Рютте и Зеленский обсудили План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности украинской армии и потребности в противовоздушной обороне и дополнительном взаимодействии с соседними странами.