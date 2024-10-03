Зеленский про Угледар: Уход правильный для сохранения жизней защитников

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В условиях уничтожения Россией позиций украинских военных и для сохранения жизней защитников отход из Угледара является "очень правильным", заявил президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам Зеленского, Украина "достаточно настойчива" насчет необходимости использования дальнобойного оружия против России.

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушает все. И тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, им [защитникам] нужно сохранить свои жизни, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки", – заявил президент.

Он назвал "очень правильным", что защитники в таких условиях отходят и могут сохранить свои жизни ради государства и своей героической службы.

Соответственно Украина просит партнеров дать ей возможность останавливать РФ благодаря получению соответствующих разрешений и вооружений, пояснил глава государства.

"Можно ли на сегодняшний день [так] остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств усиления Украины, реальное средство. Не хочу идти вглубь, какие еще средства нужны, – все это партнеры знают, у них все это есть", – подытожил Зеленский.