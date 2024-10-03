Зеленский про Угледар: Уход правильный для сохранения жизней защитников
В условиях уничтожения Россией позиций украинских военных и для сохранения жизней защитников отход из Угледара является "очень правильным", заявил президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
По словам Зеленского, Украина "достаточно настойчива" насчет необходимости использования дальнобойного оружия против России.
"Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушает все. И тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, им [защитникам] нужно сохранить свои жизни, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки", – заявил президент.
Он назвал "очень правильным", что защитники в таких условиях отходят и могут сохранить свои жизни ради государства и своей героической службы.
Соответственно Украина просит партнеров дать ей возможность останавливать РФ благодаря получению соответствующих разрешений и вооружений, пояснил глава государства.
"Можно ли на сегодняшний день [так] остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств усиления Украины, реальное средство. Не хочу идти вглубь, какие еще средства нужны, – все это партнеры знают, у них все это есть", – подытожил Зеленский.
- Силы обороны Украины официально вышли из Угледара 2 октября, о чем сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
- Перед этим 1 октября руководитель Донецкой ОВА сообщал, что в Угледаре остается более 100 человек, а оккупанты на тот момент дошли почти до центра города.
- В 72-й бригаде, защищавшей город, объяснили, что российская армия давила с флангов, оставаться в городе было критично для украинских защитников.