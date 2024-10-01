В Угледаре остаются более 100 человек, оккупанты уже почти в центре города – ОВА
Стелла в Донецкой области (Фото: Донецкая ОВА)

В Угледаре Донецкой области, где продолжается интенсивное наступление российских сил, остаются 107 гражданских жителей. В то же время всех детей уже эвакуировали из города, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", – заявил он.

Филашкин отметил, что россияне почти достигли центра города и из-за постоянных обстрелов доставлять гуманитарную помощь местным очень тяжело.

Подобная ситуация, по его словам, наблюдается в Торецке, где остается около 1500 гражданских. Поставки гуманитарной помощи туда затруднены, поскольку российские войска обстреливают все пути доставки разными видами вооружения.

Вугледар на карті DeepState
Угледар на карте DeepState
Вугледар на карті DeepState
Угледар на карте DeepState
  • 6 сентября 2024 года стало известно, что из Покровска за месяц удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей.

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