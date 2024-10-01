В Угледаре остаются более 100 человек, оккупанты уже почти в центре города – ОВА

Стелла в Донецкой области (Фото: Донецкая ОВА)

В Угледаре Донецкой области, где продолжается интенсивное наступление российских сил, остаются 107 гражданских жителей. В то же время всех детей уже эвакуировали из города, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", – заявил он.

Филашкин отметил, что россияне почти достигли центра города и из-за постоянных обстрелов доставлять гуманитарную помощь местным очень тяжело.

Подобная ситуация, по его словам, наблюдается в Торецке, где остается около 1500 гражданских. Поставки гуманитарной помощи туда затруднены, поскольку российские войска обстреливают все пути доставки разными видами вооружения.

Угледар на карте DeepState

Угледар на карте DeepState

6 сентября 2024 года стало известно, что из Покровска за месяц удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей.

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