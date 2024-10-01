Россияне обстреляли рынок в центре Херсона и убили шесть человек – фото

Пострадавшие срочно были доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь

Фото: МВД Украины

1 октября российские оккупанты обстреляли центр Херсона, в результате чего погибли шесть человек, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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По его данным, оккупанты нанесли удар по херсонскому рынку.

"Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. На эту минуту известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли", – написал он.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

Впоследствии Министерство внутренних дел уточнило, что погибли шесть человек.

Фото: МВД

Фото: МВД

29 сентября россияне атаковали железнодорожный вокзал Сумской области. Оккупанты ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района, находящейся на расстоянии около 10 километров от границы с РФ.

Утром 29 сентября оккупанты массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, из-за этого повреждения получил железнодорожный вокзал города.

30 сентября российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по автомобилю и остановке в Купянске Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненый.

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