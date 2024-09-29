Россияне ударили по вокзалу в Сумской области – трое пострадавших: фото

Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумской области – есть раненые, сообщила областная прокуратура.

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Предварительно, оккупанты ударили FPV-дронами около 13:15 по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района, которая находится на расстоянии около 10 километров от границы с РФ.

Из-за российской атаки ранения получили машинист поезда и работник железнодорожного вокзала, написала прокуратура.

Укрзалізниця также сообщила о ранении пассажирки поезда. По данным компании, угрозы для жизни пострадавших нет.

В общем, бронированный тепловоз получил повреждения, далее поезд должен был отправиться со вспомогательным локомотивом с "небольшой задержкой", сообщала УЗ.

Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях – максимальное наказание составляет 12 лет тюрьмы.

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

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