Россияне ударили по вокзалу в Сумской области – трое пострадавших: фото
Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумской области – есть раненые, сообщила областная прокуратура.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Предварительно, оккупанты ударили FPV-дронами около 13:15 по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района, которая находится на расстоянии около 10 километров от границы с РФ.
Из-за российской атаки ранения получили машинист поезда и работник железнодорожного вокзала, написала прокуратура.
Укрзалізниця также сообщила о ранении пассажирки поезда. По данным компании, угрозы для жизни пострадавших нет.
В общем, бронированный тепловоз получил повреждения, далее поезд должен был отправиться со вспомогательным локомотивом с "небольшой задержкой", сообщала УЗ.
Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях – максимальное наказание составляет 12 лет тюрьмы.
Утром 29 сентября, оккупанты массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, из-за этого повреждения получилжелезнодорожн ый вокзал города .
- Впоследствии УЗ сообщила, что железнодорожники возобновили движение поездов в и со станции Запорожье-1.
- Ранее, 28 сентября, оккупанты атаковали Сумы "шахедами". Из-за атаки погибли 10 человек, ранены 22, сообщили на следующий день в ОВА.
Читайте также: Россияне ударили по Харьковщине – погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарку