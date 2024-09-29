В Запорожье РФ повредила КАБом железнодорожный вокзал: есть изменения в движении поездов

Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет

Вокзал в Запорожье (Фото: Wikipedia)

Утром в воскресенье, 29 сентября, россияне массированно атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть повреждение железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Также в результате обстрела повреждены окна в поезде № 40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, отметили в Укрзализныце.

Поезда №37 Киев – Запорожье-1 и №85 Львов – Запорожье-1 будут приняты на станцию Запорожья-2.

Помимо этого, поезд №128 Запорожье-1 – Львов будет отправлен со станции Запорожье-2.

Вечером 25 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами, в результате чего ранены 10 человек.

29 сентября россияне били по Запорожью в промежутке времени между 05:25 и 06:00. В результате атаки ранены 11 человек, есть разрушения.

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