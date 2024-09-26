Россия четвертую ночь била КАБами по Запорожью: фото последствий

Армия РФ начала бить КАБами по Запорожью с 22 сентября

111

Поздно вечером 25 сентября российские войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В эфире телемарафона он подчеркнул, что это была уже четвертая ночь, когда оккупанты бьют КАБами по областному центру.

Россияне попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий, в результате обстрела повреждены частные дома.

Ранения получили восемь человек, среди них 14-летний подросток. Двое из раненых в больнице – мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести.

В общей сложности войска РФ нанесли восемь авиационных ударов по Запорожью, Каменскому, Малиновке и Левадному.

ДОПОЛНЕНО В 09:00. Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко сообщила, что в результате ночной атаки в областном центре повреждены семь многоквартирных домов и 15 домовладений в частном секторе, но цифры не окончательные.