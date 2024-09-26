Россия четвертую ночь била КАБами по Запорожью: фото последствий

Россия четвертую ночь била КАБами по Запорожью: фото последствийдополнено
Поздно вечером 25 сентября российские войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
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В эфире телемарафона он подчеркнул, что это была уже четвертая ночь, когда оккупанты бьют КАБами по областному центру.
Россияне попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий, в результате обстрела повреждены частные дома.
Ранения получили восемь человек, среди них 14-летний подросток. Двое из раненых в больнице – мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести.
В общей сложности войска РФ нанесли восемь авиационных ударов по Запорожью, Каменскому, Малиновке и Левадному.
ДОПОЛНЕНО В 09:00. Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко сообщила, что в результате ночной атаки в областном центре повреждены семь многоквартирных домов и 15 домовладений в частном секторе, но цифры не окончательные.
- 22 сентября армия РФ впервые применила КАБ для ударов по Запорожью.
- Вечером 24 сентября РФ нанесла четыре удара авиабомбами по Запорожью, в результате чего ранения получили семь человек.