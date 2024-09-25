Вечерний авиаудар россиян по Запорожью травмировал семерых человек: фото последствий

Российские захватчики нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по Запорожью, раненые люди

Последствия ударов РФ по Запорожью (Фото: Нацполиция)

Вечером 24 сентября российские оккупационные войска нанесли четыре удара авиабомбами по Запорожью, в результате чего ранения получили семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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"24 сентября в период с 21:30 до 21:52 оккупанты нанесли четыре удара (предварительно управляемыми авиабомбами) по территории областного центра", – говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы на территории кладбища и в частном секторе. В результате атак были разрушены жилые дома, а взрывная волна и обломки повредили дома, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили и инфраструктурные объекты.

Пострадали семь человек: две женщины и пять мужчин.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Россияне обстреливают Запорожье несколько дней подряд. 22 сентября враг впервые применил КАБ для ударов по городу.

24 сентября оккупанты снова ударили по Запорожью авиабомбами.

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