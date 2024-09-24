Появились фото последствий удара по Запорожью: один погибший, среди пострадавших дети

Обстрел Запорожья (Фото: Нацполиция Запорожской области)

Возросло количество пострадавших в результате удара по Запорожью вечером 23 сентября – среди них двое несовершеннолетних. В Нацполиции области поделились подробностями и последствиями удара.

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Армия России ударила по Запорожью и Запорожскому району, по предварительной информации, управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате обстрела полностью разрушены жилые дома, взрывной волной повреждены многоэтажки и авто.

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате этого и предыдущего ударов по городу повреждено 70 многоквартирных домов в разных районах города.

На 07:30 24 сентября количество пострадавших возросло до четырех человек, в том числе двое детей – мальчик 15 лет и девочка 13 лет. Один человек погиб.

Враг нанес удар по Запорожью 23 сентября в промежутке с 22:30 до 23:00. Сразу было известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Накануне, 22 сентября, враг также обстрелял Запорожье. Впервые оккупанты могли применить КАБы для обстрела прифронтового города.

В тот же день россияне ударили по Краматорску – в городе раздалось шесть взрывов. Погибла женщина, еще три человека пострадали.

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