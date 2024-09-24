З'явилися фото наслідків удару по Запоріжжю: один загиблий, серед постраждалих діти

Обстріл Запорожжя (Фото: Нацполіція Запорізької області)

Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю ввечері 23 вересня – серед них двоє неповнолітніх. В Нацполіції області поділилися подробицями та наслідками удару.

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Армія Росії вдарила по Запоріжжю та Запорізькому району, за попередньою інформацією, керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу зруйновані вщент житлові будинки, вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки та авто.

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок цього та попереднього ударів по місту пошкоджено 70 багатоквартирних будинків у різних районах міста.

На 07:30 24 вересня кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, серед них двоє дітей – хлопчик 15 років та дівчинка 13 років. Одна людина загинула.

Ворог завдав удару по Запоріжжю 23 вересня в проміжок з 22:30 до 23:00. Одразу було відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Напередодні, 22 вересня, ворог також обстріляв Запоріжжя. Вперше окупанти могли застосувати КАБи для обстрілу прифронтового міста.

Того самого дня росіяни вдарили по Краматорську – в місті пролунало шість вибухів. Загинула жінка, ще троє осіб постраждали.

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