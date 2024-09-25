Вечірній авіаудар росіян по Запоріжжю травмував сімох людей: фото наслідків

Російські загарбники завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, поранені люди

Наслідки ударів РФ по Запоріжжю (Фото: Нацполіція)

Ввечері 24 вересня російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого поранення дістали семеро людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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"24 вересня у період з 21:30 до 21:52 окупанти завдали чотири удари (попередньо – керованими авіабомбами) по території обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Влучання зафіксовані на території кладовища та у приватному секторі. Внаслідок атак були зруйновані житлові будинки, а вибухова хвиля та уламки пошкодили домівки, гаражі, господарські споруди, автомобілі та інфраструктурні об'єкти.

Постраждали семеро людей: дві жінки та п'ятеро чоловіків.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Росіяни обстрілюють Запоріжжя кілька днів поспіль. 22 вересня, ворог вперше застосував КАБи для ударів по місту.

24 вересня окупанти знову вгатили по Запоріжжю авіабомбами.

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