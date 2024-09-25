Блінкен: Для миру в Україні слід зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм

Держсекретар США наголосив, що західні лідери мають відреагувати на військові постачання Росії з боку її "друзів"

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/OLGA FEDOROVA)

Для досягнення миру в Україні західним союзникам потрібно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Є два негайні і взаємопов'язані кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає", – сказав він.

Держсекретар США нагадав, що Іран і далі постачає Москві безпілотники, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території. Крім того, лише кілька тижнів тому Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності.

Північна Корея також постачає Росії зброю та боєприпаси, зокрема ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів, наголосив Блінкен.

"Ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала РФ та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання", – заявив держсекретар США.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

11 вересня Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

15 вересня начальник ГУР Буданов заявив, що КНДР постачає Росії "шалені об'єми" артилерійських боєприпасів – це є критичним для Росії та безпосередньо впливає на інтенсивність бойових дій.

Читайте також: Боррель: Євросоюз продовжить підтримувати Україну, хто б не став президентом США