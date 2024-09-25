Боррель: Євросоюз продовжить підтримувати Україну, хто б не став президентом США

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз і далі підтримуватиме Україну, попри результати виборів у США.

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Борреля запитали, що робитиме ЄС, якщо Сполучені Штати знову очолить республіканець Дональд Трамп.

"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Євросоюзу — військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна — є більшою за [допомогу] від США. Понад 100 млрд євро — це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 млрд євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", – відповів дипломат.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни мало хто вірив у здатність України чинити ефективний опір. Він зазначив, що Росія на той момент займала четверте місце у світі за військовими витратами, тоді як Україна була на 35-й позиції.

"Той факт, що Україна чинила спротив, було свого роду дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця", – додав Боррель, наголосивши на важливості для європейських союзників підтримувати Україну, поки вона чинить спротив російській агресії.

19 вересня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділить Україні 160 млн євро для проходження зими.

20 вересня у Пентагоні пообіцяли використати всі $5,8 млрд для допомоги Україні.

21 вересня стало відомо, що США готують пакет військової допомоги для України на $375 млн. Як пише Reuters, він міститиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди та інше озброєння.

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