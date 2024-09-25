Боррель: Евросоюз продолжит поддерживать Украину, кто бы ни стал президентом США

Глава евродипломатии не берется говорить, что будет делать будущая администрация президента США, но поддержка ЕС останется неизменной

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, несмотря на результаты выборов в США.

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Борреля спросили, что будет делать ЕС, если Соединенные Штаты снова возглавит республиканец Дональд Трамп.

"Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Евросоюза — военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная — больше [помощи] чем от США. Более 100 млрд евро — это счет, который мы заплатили. Среди этого, 45 млрд евро военной поддержки.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны немногие верили в способность Украины оказывать эффективное сопротивление. Он отметил, что Россия на тот момент занимала четвертое место в мире по военным расходам, в то время как Украина была на 35-й позиции.

"Тот факт, что Украина сопротивлялась, было в своем году чудом. В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница", – добавил Боррель, отметив важность для европейских союзников поддерживать Украину, пока она сопротивляется российской агрессии.

19 сентября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для прохождения зимы.

20 сентября в Пентагоне пообещали использовать все $5,8 млрд для помощи Украине.

21 сентября стало известно, что США готовят пакет военной помощи для Украины на $375 млн. Как пишет Reuters, он будет содержать боеприпасы для HIMARS, артснаряды и другое вооружение.

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