Боррель призвал усилить помощь, чтобы не дать России "погрузить во тьму" Украину

Глава Европарламента отметил, что Россия продолжает получать ракеты для ударов, в частности, из Ирана

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в преддверии зимы Россия пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины. На фоне этого он призвал союзников "активизировать усилия" по оказанию не только военной, но и гуманитарной помощи, передает Reuters.

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"Мы должны поддержать Украину не только предоставлением военного потенциала, но и мощностей по производству электроэнергии. В противном случае этой стране придется очень тяжело зимой", – сказал Боррель во время беседы с журналистами на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что союзники должны активизировать усилия по обеспечению противовоздушной обороны Украины. В противном случае из-за российских атак на энергосистему дефицит электроэнергии в Украине зимой 2024-2025 года может достичь 6 ГВт, сказано в отчете Международного энергетического агентства.

"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод. Зима приближается, и после атак России на энергетические объекты мощности по производству энергии на Украине сократились на две трети", – заявил Боррель.

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что Россия продолжает получать оружие из Ирана, несмотря на обратные заявления представителей власти страны.

"Очевидно, что Россия получает новое оружие, в частности ракеты из Ирана. Это то, во что мы верим, даже если иранцы это отрицают, но похоже на то", — сказал Боррель.

Он также сказал, что прежде, чем перейти к мирным переговорам с Россией, Украина должна "улучшить военную ситуацию". Вступать в диалог нужно "с позиции силы", отметил дипломат.

"План победы – это то, как вести войну. План мира – это то, как добиться мира", – сказал Боррель.

19 сентября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для прохождения зимы.

20 сентября в Пентагоне пообещали использовать все $5,8 млрд для помощи Украине.

21 сентября стало известно, что США готовят пакет военной помощи для Украины на $375 млн. Как пишет Reuters, он будет включать боеприпасы для HIMARS, артснаряды и другое вооружение.

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