Боррель закликав посилити допомогу, щоб не дати Росії "занурити у пітьму" Україну
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що напередодні зими Росія намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України. На тлі цього він закликав союзників "активізувати зусилля" щодо надання не лише військової, а й гуманітарної допомоги, передає Reuters.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Ми повинні підтримати Україну не лише наданням військового потенціалу, а й потужностей з виробництва електроенергії. Інакше цій країні доведеться дуже важко взимку", – сказав Боррель під час бесіди з журналістами на пресконференції в Нью-Йорку.
Він наголосив, що союзники мають активізувати зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони України. В іншому разі через російські атаки на енергосистему дефіцит електроенергії в Україні взимку 2024-2025 років може досягти 6 ГВт, сказано у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну у темряву та холод. Зима наближається, і після атак Росії на енергетичні об'єкти потужності з виробництва енергії в Україні скоротилися на дві третини", – заявив Боррель.
Крім того, глава європейської дипломатії заявив, що Росія і далі отримує зброю з Ірану, попри зворотні заяви представників влади країни.
"Очевидно, що Росія отримує нову зброю, зокрема ракети з Ірану. Це те, у що ми віримо, навіть якщо іранці заперечують це, але схоже на те", – сказав Боррель.
Він також сказав, що перш ніж перейти до мирних переговорів з Росією, Україна має "поліпшити воєнну ситуацію". Вступати в діалог потрібно "з позиції сили", наголосив дипломат.
"План перемоги – це те, як вести війну. План миру – це те, як досягти миру", – сказав Боррель.
- 19 вересня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділить Україні 160 млн євро для проходження зими.
- 20 вересня у Пентагоні пообіцяли використати всі $5,8 млрд для допомоги Україні.
- 21 вересня стало відомо, що США готують пакет військової допомоги для України на $375 млн. Як пише Reuters, він міститиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди та інше озброєння.
Читайте також: Reuters: Німеччина збирається негайно виділити майже 400 млн євро допомоги Україні