Росія четверту ніч гатила КАБами по Запоріжжю: фото наслідків

Армія РФ почала бити КАБами по Запоріжжю з 22 вересня

Пізно ввечері 25 вересня російські війська вчергове завдали ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

В ефірі телемарафону він наголосив, що це була вже четверта ніч, коли окупанти гатять КАБами по обласному центру.

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств, у результаті обстрілу понівечено приватні будинки.

Поранення дістали вісім людей, серед яких 14-річний підліток. Двоє з поранених у лікарні – чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.

Загалом війська РФ завдали вісім авіаційних ударів по Запоріжжю, Кам'янському, Малинівці й Левадному.

ДОПОВНЕНО О 09:00. Виконувачка обовʼязків мера Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що в результаті нічної атаки в обласному центрі понівечено сім багатоквартирних будинків та 15 домоволодінь в приватному секторі, але цифри не остаточні.