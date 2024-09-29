Россия массированно атакует Запорожье КАБами: в городе пожары и разрушения домов – фото

Последствия удара (Фото: Запорожская ОВА)

Утром в воскресенье, 29 сентября, россияне массированно атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, оккупанты попали в жилую застройку. В результате атаки началось несколько пожаров, частично разрушен многоквартирный дом.

По предварительным данным, травмированы пять человек.

Федоров отметил, что атака продолжается, он призвал жителей Запорожья находиться в безопасных местах.

Глава ОВА уточнил, что оккупанты нанесли более 10 ударов. Под завалами разрушенных домов могут находиться люди.

Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко отметила, что оккупанты атаковали город около двух часов. Рядом с эпицентрами прилетов развернули Пункты несокрушимости.

"Вся информация – у работников департамента соцзащиты населения. Они работают в палатках Запорожского городского совета, которые тоже развернуты, чтобы помогать пострадавшим", — добавила Харченко.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

22 сентября армия РФ впервые применила КАБы для ударов по Запорожью.

Вечером 24 сентября РФ нанесла четыре удара авиабомбами по Запорожью, в результате чего ранения получили семь человек.

Вечером 25 сентября россияне снова атаковали Запорожье КАБами, в результате чего ранены 10 человек.

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