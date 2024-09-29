Росія масовано атакує Запоріжжя КАБами: у місті пожежі й руйнування будинків – фото
Наслідки удару (Фото: Запорізька ОВА)

Уранці в неділю, 29 вересня, росіяни масовано атакують Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого є поранені та руйнування. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, окупанти поцілили по житловій забудові. Унаслідок атаки почалося кілька пожеж, частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За попередніми даними, травмовані п’ятеро людей.

Федоров зазначив, що атака триває, він закликав мешканців Запоріжжя перебувати в безпечних місця.

Очільник ОВА уточнив, що окупанти завдали понад 10 ударів. Під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди.

Виконувачка обовʼязків мера Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що окупанти атакували місто близько двох годин. Поруч з епіцентрами прильотів розгорнули Пункти незламності.

"Вся інформація – у працівників департаменту соцзахисту населення. Вони працюють у наметах Запорізької міської ради, які теж розгорнуті, щоб допомагати постраждалим", – додала Харченко.

Росія масовано атакує Запоріжжя КАБами: у місті пожежі й руйнування будинків – фото
Фото: Запорізька ОВА
Росія масовано атакує Запоріжжя КАБами: у місті пожежі й руйнування будинків – фото
Фото: Запорізька ОВА
Росія масовано атакує Запоріжжя КАБами: у місті пожежі й руйнування будинків – фото
Фото: Запорізька ОВА

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війназапоріжжяІван Федоров