У Сумах фахівці завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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28 вересня росіяни вдарили по Сумах дронами типу Shahed – значні руйнування та пошкодження отримали будівлі медзакладів, виникло декілька осередків вогню.

ДСНС пише, що після евакуації людей з медичного закладу у безпечне місце та під час гасіння пожежі надійшла інформація про загрозу повторного удару – і рятувальники встигли відійти.

Друге влучання прийшлося поряд з епіцентром події, між двома п'ятиповерховими житловими будинками – з пошкоджених будівель рятувальники евакуювали жителів та ліквідували осередки горіння.

Також на місці удару фахівці використовували спецтехніку для проведення висотних робіт.

За попередніми даними, через російську атаку загинули дев'ять людей, 13 травмовані.

Пошуково-рятувальні роботи завершено – ДСНС повідомила про евакуацію 122 осіб.

Водночас тривають аварійно-відновлювальні роботи.

На відео показано роботу рятувальників після атаки окупантів.

Серед загиблих у Сумах – поліціянт, який з колегами прибув на допомогу після першого удару.

Вдень у Козачій Лопані Харківської області російський дрон влучив у цивільну автівку – загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку, постраждали три жінки.

Окрім цього, окупанти вдарили по Слатиному – загинули троє людей, щонайменше троє поранених.

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