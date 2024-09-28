Подвійний удар РФ по Сумах: загинули шестеро людей, серед них – поліціянт
Внаслідок російських ракетних ударів по Сумах вранці 28 вересня загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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"У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу: станом на зараз загинуло шестеро осіб", – написав він.
Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, а також було пошкоджено кілька поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів і медичного персоналу.
На місце події прибули рятувальники та поліція для надання допомоги. Під час евакуації людей ворог завдав повторного удару, в результаті чого кількість загиблих зросла до шести, серед них є поліціянт. Ще один правоохоронець отримав поранення.
- У ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.
- У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Загиблих та постраждалих немає.
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