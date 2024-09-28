Росія вдесяте за місяць намагалася атакувати "шахедами" Київ: 15 дронів збили на підступах

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Інформації про постраждалих не надходило

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

В ніч проти 28 вересня російські окупаційні війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Ця атака стала вже 10-ю за вересень. За даними КМВА, "шахеди" були запущені з південного та північно-східного напрямків та заходили на Київ кількома хвилями.

"Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Інформації про постраждалих не надходило.

У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.

Вдень у мережі писали про вибухи у столиці. Втім, КМВА запевняла, що під час повітряної тривоги, оголошеної в місті 26 вересня з 09:59 до 10:34, протиповітряна оборона не працювала.

Читайте також: Зеленський: На Рамштайні опрацьовуватимуть пункти Плану перемоги