Атака на Київ тривала п'ять годин, інформація про постраждалу дитину не підтвердилась

За попередніми даними, Росія атакувала Київ понад 15 БпЛА, а силам ППО вдалося збити 10 з них

Наслідки атаки по Києву (Фото: ДСНС України)

Росія запустила по Києву й області вночі 26 вересня понад 15 дронів, попередньо, типу Shahed. Подробиці атаки повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За його словами, ворожа атака тривала протягом п'яти годин – росіяни намагалися атакувати цивільну інфраструктуру. Увесь цей час у столиці й області працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, їм вдалося збити приблизно 10 "шахедів".

Унаслідок падіння уламків у п'ятиповерховому житловому будинку в Печерському районі сталася розгерметизація газової труби. Пошкоджено близько 20 авто, також уламки впали на території дитячого садочку.

Інформація про постраждалу дитину не підтвердилася – травми не пов'язані з атакою БпЛА. Раніше повідомлялося, що дитина отримала різані рани й доставлена до лікарні. Інформації про інших постраждалих не надходило.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 01:40, а вже о 1:49 в районі міста був помічений ворожий дрон. Вибухи було чутно також і в Оболонському районі столиці.

24 вересня армія РФ ударила авіабомбами по Запоріжжю. Поранення дістали сім осіб.

24 вересня ворог обстріляв Покровськ на Донеччині, попередньо, з артилерії. Удар прийшовся по житловій забудові, загинули дві особи.

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