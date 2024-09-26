Попко: Атака на Киев длилась пять часов, информация о пострадавшем ребенке недостоверна
Россия запустила по Киеву и области в ночь на 26 сентября более 15 дронов, предварительно типа Shahed. Подробности атаки сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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По его словам, вражеская атака продолжалась в течение пяти часов – россияне пытались атаковать гражданскую инфраструктуру. Все это время в столице и области работали силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, им удалось сбить примерно 10 "шахедов".
В результате падения обломков в пятиэтажном жилом доме в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы. Повреждены около 20 авто, также обломки упали на территории детского сада.
Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась – травмы не связаны с атакой БпЛА. Ранее сообщалось, что ребенок получил резаные раны и доставлен в больницу. Информация о других пострадавших не поступала.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:40, а уже в 1:49 в районе города был замечен вражеский дрон. Взрывы были слышны также и в Оболонском районе столицы.
- 24 сентября армия РФ ударила авиабомбами по Запорожью. Ранения получили семь человек.
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