Попко: Атака на Киев длилась пять часов, информация о пострадавшем ребенке недостоверна

По предварительным данным, Россия атаковала Киев более 15 БПЛА, а силам ПВО удалось сбить 10 из них

Последствия атаки по Киеву (Фото: ГСЧС Украины)

Россия запустила по Киеву и области в ночь на 26 сентября более 15 дронов, предварительно типа Shahed. Подробности атаки сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По его словам, вражеская атака продолжалась в течение пяти часов – россияне пытались атаковать гражданскую инфраструктуру. Все это время в столице и области работали силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, им удалось сбить примерно 10 "шахедов".

В результате падения обломков в пятиэтажном жилом доме в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы. Повреждены около 20 авто, также обломки упали на территории детского сада.

Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась – травмы не связаны с атакой БпЛА. Ранее сообщалось, что ребенок получил резаные раны и доставлен в больницу. Информация о других пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:40, а уже в 1:49 в районе города был замечен вражеский дрон. Взрывы были слышны также и в Оболонском районе столицы.

24 сентября армия РФ ударила авиабомбами по Запорожью. Ранения получили семь человек.

24 сентября враг обстрелял Покровск в Донецкой области, предварительно, из артиллерии. Удар пришелся по жилой застройке, погибли два человека.

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