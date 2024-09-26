У Києві чули вибухи, але КМВА запевняє, що ракетного удару не було і ППО не працювала

Тривога оголошувалась через зліт російського МіГ-31К, він є носієм ракет "Кинджал"

Ілюстративне фото: Depositphotos

Київська міська військова адміністрація запевняє, що під час повітряної тривоги, оголошеної у столиці 26 вересня з 09:59 до 10:34, протиповітряна оборона не працювала. Так КМВА відреагувала на повідомлення у соцмережах про вибухи у столиці.

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"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції", – йдеться в повідомленні.

Двоє співрозмовників LIGA.net у Києві теж стверджують, що чули два вибухи під час тривоги.

Повітряні сили ЗСУ у цей час оголошували про ракетну небезпеку на всій території України через зліт російського МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Моніторингові Telegram-канали припускають, що це могли бути звуки подолання ракетами звукового бар'єра.