У Києві чули вибухи, але КМВА запевняє, що ракетного удару не було і ППО не працювала
Київська міська військова адміністрація запевняє, що під час повітряної тривоги, оголошеної у столиці 26 вересня з 09:59 до 10:34, протиповітряна оборона не працювала. Так КМВА відреагувала на повідомлення у соцмережах про вибухи у столиці.
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"Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції", – йдеться в повідомленні.
Двоє співрозмовників LIGA.net у Києві теж стверджують, що чули два вибухи під час тривоги.
Повітряні сили ЗСУ у цей час оголошували про ракетну небезпеку на всій території України через зліт російського МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".
Моніторингові Telegram-канали припускають, що це могли бути звуки подолання ракетами звукового бар'єра.
- У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.
- Також росіяни вночі вчергове вгатили КАБами по Запоріжжю: відомо про вісьмох поранених.
- Частина Івано-Франківська залишилася без світла через російську атаку.
- Загалом РФ запустила вночі по Україні 78 ударних дронів, 66 із них вдалося збити.