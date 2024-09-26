Частина Івано-Франківська без світла через нічну російську атаку

Повітряні сили повідомляли про чергову атаку росіян "шахедами" по Україні

Ілюстративне фото: Depositphotos

В результаті російської атаки в ніч проти 26 вересня частина Івано-Франківська залишилася без світла. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання", – написала глава ОВА.

На місці падіння виникла пожежа, станом на ранок 26 вересня її ліквідовано. Минулося без постраждалих.