Частина Івано-Франківська без світла через нічну російську атаку
В результаті російської атаки в ніч проти 26 вересня частина Івано-Франківська залишилася без світла. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
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"Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання", – написала глава ОВА.
На місці падіння виникла пожежа, станом на ранок 26 вересня її ліквідовано. Минулося без постраждалих.
- У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.
- Також росіяни вночі вчергове вгатили КАБами по Запоріжжю.