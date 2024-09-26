Часть Ивано-Франковска без света из-за ночной российской атаки

Воздушные силы сообщали об очередной атаке россиян "шахедами" по Украине

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В результате российской атаки в ночь на 26 сентября часть Ивано-Франковска осталась без света. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

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"Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения", – написала глава ОВА.

На месте падения возник пожар, по состоянию на утро 26 сентября он был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.