Часть Ивано-Франковска без света из-за ночной российской атаки
В результате российской атаки в ночь на 26 сентября часть Ивано-Франковска осталась без света. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
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"Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения", – написала глава ОВА.
На месте падения возник пожар, по состоянию на утро 26 сентября он был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
- В ночь на 26 сентября Россия запустила по Киеву и области более 15 дронов, 10 из них удалось сбить. Атака продолжалась пять часов.
- Также россияне ночью в очередной раз били КАБами по Запорожью.