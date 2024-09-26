Вночі Росія запустила по Україні керовані авіаракети і 78 ударних дронів

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

В ніч проти 26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами і керованими авіаракетами. Вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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РФ атакувала Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ).

Внаслідок протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено. Один дрон повернувся у Росію, ще один станом на 09:00 залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.