Вночі Росія запустила по Україні керовані авіаракети і 78 ударних дронів
В ніч проти 26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами і керованими авіаракетами. Вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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РФ атакувала Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ).
Внаслідок протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено. Один дрон повернувся у Росію, ще один станом на 09:00 залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
- В ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.
- Також росіяни вночі вчергове вгатили КАБами по Запоріжжю: відомо про вісьмох поранених.
- Частина Івано-Франківська залишилась без світла через російську атаку.