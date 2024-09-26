Ночью Россия запустила по Украине управляемые авиаракеты и 78 ударных дронов

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

В ночь на 26 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и управляемыми авиаракетами. Удалось сбить 66 из 78 вражеских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск).

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны. Один дрон вернулся в Россию, еще один по состоянию на 09:00 остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.