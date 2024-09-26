В Киеве слышали взрывы, но КГВА уверяет, что ракетного удара не было и ПВО не работала
Киевская городская военная администрация уверяет, что во время воздушной тревоги, объявленной в столице 26 сентября с 09:59 до 10:34, противовоздушная оборона не работала. Так КГВА отреагировала на сообщения в соцсетях о взрывах в столице.
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"Относительно информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции", – сказано в сообщении.
Два собеседника LIGA.net в Киеве тоже утверждают, что слышали два взрыва во время тревоги.
Воздушные силы ВСУ в это время объявляли о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".
Мониторинговые Telegram-каналы предполагают, что это могли быть звуки преодоления ракетами звукового барьера.
- В ночь на 26 сентября Россия запустила по Киеву и области более 15 дронов, 10 из них удалось сбить. Атака продолжалась пять часов.
- Также россияне ночью в очередной раз ударили КАБами по Запорожью: известно о восьми раненых.
- Часть Ивано-Франковска осталась без света из-за российской атаки.
- В целом РФ запустила ночью по Украине 78 ударных дронов, 66 из них удалось сбить.