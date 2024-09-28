Втрати армії Росії перевалили за 650 000 осіб. Вночі ЗСУ збили 69 "шахедів" та ракети

Сили протиповітряної оборони збили 69 безпілотників та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 в ніч проти 28 вересня

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Шкиньов)

Російська окупаційна армія втратила вже понад 650 000 осіб вбитими та пораненими з початку повномасштабної війни, свідчить ранкове зведення Генерального штабу. Повітряні сили відзвітували про збиття 69 ворожих безпілотників та двох керованих авіаційних ракет в ніч проти 28 вересня.

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З 24 лютого 2022 року армія російського загарбника втратила 650 640 осіб, протягом останньої доби Сили оборони ліквідували 1470 осіб.

Вночі РФ атакувала Україну 77 засобами повітряного нападу: дронами та ракетами. Зокрема, ворог спрямував дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, стільки ж керованих авіаційних ракет Х-59/69 з простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 73 "шахеди" з різних напрямків.

Сили протиповітряної оборони збили 69 безпілотників та дві Х-59/69 у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Один "шахед" полетів назад до Росії.

В ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.

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