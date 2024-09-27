Нідерланди прощаються з F-16: їх знімуть з озброєння армії та передадуть Україні – відео
F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Повітряні сили Нідерландів 27 вересня провели церемонію прощання з винищувачами F-16: їх зняли з озброєння армії країни, пообіцявши передати Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Нідерландів.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Епоха F-16 закінчилася для ВПС, але не для F-16. З тих пристроїв, які не були продані чи списані роками, 14 з обіцяних 18 зараз знаходяться в Румунії. Тут готують пілотів-винищувачів, не лише румунських, а й українських. А Нідерланди дарують Україні останні F-16 для боротьби з росіянами", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили Нідерландів експлуатували F-16 протягом 45 років. Тепер їх замінять новими F-35.

Читайте також: Байден доручив Пентагону розширити навчання українських пілотів на F-16 – ще для 18 льотчиків

війнаавіаціянідерландивинищувачf-35F-16