Байден доручив Пентагону розширити навчання українських пілотів на F-16 – ще для 18 льотчиків

F-16 Повітряних сил ЗСУ (Скриншот із відео у Telegram Володимира Зеленського)

Президент США Джо Байден доручив Міністерству оборони країни розширити програму підготовки українських пілотів на F-16 – наступного року додатково планують навчити ще 18 пілотів. Про це йдеться у заяві американського лідера на сайті Білого дому.

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Робиться це, аби розвинути потенціал українських Повітряних сил, пояснив Байден.

За його словами, ще 18 пілотів мають підготувати наступного, 2025-го, року.

Про необхідність розширення навчання льотчиків на F-16 говорили і раніше. Так, на початку липня група 15 демократів із Палати представників Конгресу США закликала Пентагон розширити цю програму, повідомляло Politico.

Про проблему висловлювався і президент Володимир Зеленський: він наголошував на необхідності розширення навчальних програм, оскільки Україні потрібна достатня кількість F-16 для протидії російським авіаударам.

А наприкінці того ж місяця газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського посадовця заявила, що США уже розглядають можливість розширення навчання.

Також США оголосили про допомогу Україні на $7,9 млрд (детальніше тут). А ще Байден повідомив, що вирішив дати Україні крилаті авіабомби JSOW для F-16, аби посилити далекобійні спроможності України. Максимальна дальність цього озброєння — 130 км.

Зеленський заявляв, що для того, аби наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 F-16.

Голова президентської фракції у Раді та член оборонного комітету Арахамія повідомляв, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації.

За різними оцінками, загалом союзники пообіцяли передати Україні близько 80 бортів, але деякі постачання триватимуть до 2028-го.

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