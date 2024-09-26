Байден поручил Пентагону расширить обучение украинских пилотов на F-16 для 18 летчиков

F-16 Воздушных сил ВСУ (Скриншот с видео у Telegram Владимира Зеленского)

Президент США Джо Байден поручил Министерству обороны страны расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16 – в следующем году дополнительно планируют обучить еще 18 пилотов. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

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Делается это, чтобы развить потенциал украинских воздушных сил, пояснил Байден.

По его словам, еще 18 пилотов должны подготовить в следующем, 2025-м году.

О необходимости расширения обучения летчиков на F-16 говорили и раньше. Так, в начале июля группа 15 демократов из Палаты представителей Конгресса США призвала Пентагон расширить эту программу, сообщало Politico.

О проблеме высказывался и президент Владимир Зеленский: он подчеркивал необходимость расширения учебных программ, поскольку Украине нужно достаточное количество F-16 для противодействия российским авиаударам.

А в конце того же месяца газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника заявила, что США уже рассматривают возможность расширения обучения.

Также США объявили о помощи Украине на $7,9 млрд (подробнее здесь). А еще Байден сообщил, что решил дать Украине крылатые авиабомбы JSOW для F-16, чтобы усилить дальнобойные возможности Украины. Максимальная дальность вооружения — 130 км.

Зеленский заявлял, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 F-16.

Глава президентской фракции в Раде и член оборонного комитета Арахамия сообщал, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем у Украины есть обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

По разным оценкам, всего союзники пообещали передать Украине около 80 бортов, но некоторые поставки продлятся до 2028-го.

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