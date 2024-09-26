Байден решил передать Украине дальнобойные крылатые авиабомбы для F-16
Украина получит от США крылатые авиабомбы дальностью до 130 км, подходящие для истребителей F-16. Такое решение 26 сентября принял президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.
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"Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнего удара, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", – заявил Байден.
Также он поручил Минобороны США отремонтировать и передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и дополнительные ракеты к ней.
"Это основывается на моем решении в начале этого года перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит Украине сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и помочь Украине защитить свои города и людей", — сказал он.
Президент США также приказал Пентагону выделить все оставшиеся $5,5 млрд в помощь Украине. Срок действия помощи, одобренной Конгрессом минувшей осенью, подходит к концу 30 сентября. Средства будут выделены до конца 2024 года.
Пентагон также объявляет о выделении $2,4 млрд на помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. На эти средства в Украину планируется поставить дополнительные системы противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы класса "воздух-земля".
Таким образом, Байден подтвердил слова президента Владимира Зеленского об объявлении США помощи на $7,9 млрд.
У оружия есть система GPS-навигации и инерционная система управления, за счет чего боеприпасы могут поражать цели как на суше, так и в воде. Ее носителями могут быть самолеты разных типов: F-15, F-16, F/A-18, и F-35.
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