Белый дом работает над планом Б для продления военной помощи Украине – Politico

Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом расширения своих полномочий по отправлению в Украину американского оружия и оборудования на $5,9 млрд до окончания финансового года 30 сентября. Об этом сообщило издание Politico.

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Эти полномочия, являющиеся частью принятого в апреле пакета помощи Украине, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину. Деньги потом тратятся на замену этого оборудования в американских арсеналах.

Но эти полномочия истекают с началом нового финансового года 1 октября. Из этих средств осталось $5,9 млрд, которые могут "сгореть". Белый дом работает, чтобы продлить эти полномочия без принятия Конгрессом, как предусмотрено законодательством.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует остальную помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать посылать оружие в Киев. Однако по этому методу США не будет позволено вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", – пишет Politico.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц заявил, что если осуществлять вовремя, "поставки могут выйти за пределы [финансового года] без проблем".

Белый дом хотел, чтобы Конгресс включил деньги в план финансирования, позволивший работать правительству США после 1 октября. Новый вариант Белого дома сохранит деньги для помощи Украины даже без действий Конгресса.

Этот вопрос снова возник, когда спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал детали предложенного им трехмесячного пакета финансирования, в который не было включено продление полномочий по Украине.

Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой перенести на следующий год $5,9 млрд президентских полномочий на изъятие вооружений, которые она не использовала. Эти полномочия являются основным инструментом Вашингтона по передаче оружия Украины.

Глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс назвал неиспользование этих полномочий "не настоящей проблемой", если администрация решит выделить эти деньги в течение следующей недели.

Глава подкомитета по обороне Палаты представителей Кен Калверт сказал: "Я понимаю, что уже есть обходной путь, который администрация Байдена планирует использовать. Я не совсем уверен, как они собираются это сделать. Но мне сказали, что они это сделают".

5 августа агентство Reuters писало, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.

7 сентября в Пентагоне заявили, что США "любым образом используют" средства для поддержки Украины после того, как в сентябре завершится фискальный год.

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